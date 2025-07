POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Am Morgen des 26.07.2025 wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Innenstadt gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten war diese noch in Gange und konnte unterbunden werden. Auf Grund einer Parksituation vor Ort gerieten zwei Männer zunächst in verbale Streitigkeiten, im Laufe dessen einer der Parteien zunehmend aggressiver wurde. Dieser schlug seinen Kontrahenten in Folge mehrfach mit ...

