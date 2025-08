Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus in Lemwerder-Bardewisch gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 04. August 2025, sind bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Bardewisch eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 15:45 bis 18:30 Uhr haben sich Unbekannte durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Rosenkamp" verschafft. Anschließend durchwühlten sie alle Räume nach Wertgegenständen und verursachten alleine dadurch erheblichen Schaden. Nachdem sie Bargeld und Schmuck erlangten, flüchteten sie vom Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04401/935-0 Kontakt mit der Polizei in Brake aufzunehmen.

