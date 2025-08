POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Während der Fahrt eingeschlafen und in Großenkneten von der Autobahn 1 abgekommen

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 04. August 2025, sind bislang unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus in Bardewisch eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 15:45 bis 18:30 Uhr haben sich Unbekannte durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Am Rosenkamp" verschafft. ...

