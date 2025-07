POL-SI: Polizisten wollen Streit schlichten - es endet mit Beleidigungen und einem verletzten Beamten -#polsiwi

Hilchenbach (ots) - Am Mittwochabend (09.07.2025) ist ein noch unbekannter Motorradfahrer in Hilchenbach vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten entdeckten den Mann gegen 22:30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße. Auf Höhe der Kreuzung zur Straße "In der Herrenwiese" kam den Polizisten das Motorrad ohne Licht entgegen. Der Streifenwagen wendete umgehend und nahm die Verfolgung auf. In der Folge fuhr der Motorradfahrer ...

