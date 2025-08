Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes in Hude sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Hude hielt sich am Dienstag, 05. August 2025, mit Freunden auf dem Bahnhofsvorplatz in Hude auf. Sein Fahrrad, ein graues Mountainbike des Herstellers Conway, hatte er am Unterstand abgeschlossen abgestellt. Gegen 18:20 Uhr wurde der 14-Jährige auf den Diebstahl seines Fahrrads aufmerksam. Der Täter fuhr nämlich auf dem Mountainbike an ihm und seinen Freunden vorbei, entfernte sich in Richtung Schotterparkplatz und weiter in Richtung Parkplatz eines Discounters.

Den Mann beschrieben der Geschädigte und seine Freunde als

- ungefähr 17 -20 Jahre alt - von schlanker Statur - mit dunkelbraunen Haaren - war bekleidet mit einer schwarzen, engen Hose - einem dunkelblauen Oberteil mit Kapuze - und trug einen Rucksack

Wer Hinweise zum beschriebenen Mann oder dem Verbleib des Mountainbikes, dessen Wert mit 2.000 Euro angegeben wurde, geben kann, wird gebeten, sich unter 04408/80903-0 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell