Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Bewohnerin begegnet Einbrecher im Wohnungsflur - Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstag um 20.25 Uhr brach ein Unbekannter in eine Erdgeschosswohnung an der Rundstraße ein. Die Bewohnerin nahm ein lautes Geräusch wahr. Sie ging vom Schlafzimmer in den Wohnungsflur und begegnete dort dem Täter, der daraufhin über die Balkontür wegrannte.

Die Kriminalpolizei sucht den Flüchtigen. Nach Angaben der Frau ist er 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine normale Figur; trug eine kurze Jacke, eine Jeanshose und eine Cap.

Zeugenhinweise nimmt die die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

