POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Täter brechen in Geschäftshaus ein

Neukirchen-Vluyn (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brachen Unbekannte in einen Discounter an der Max-von-Schenkendorf-Straße ein. Um in das Warenlager zu kommen, öffneten die Täter mit Gewalt eine Tür. Dort entwendeten sie Lebensmittel. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung ...

