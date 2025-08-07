PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verstoß gegen das Nachtfahrverbot

B10/Birkweiler (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (06./07.08.2025) wurde gegen 02:15 Uhr ein LKW mit ausländischer Zulassung auf der B10 in Fahrtrichtung Landau in Höhe der Anschlussstelle Birkweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bezüglich des dort bestehenden Nachtfahrverbotes zwischen 22 und 6 Uhr für LKW ab 7,5 Tonnen konnte der 35-jährige LKW-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorzeigen. Auch der Be- oder Entladeort lag nicht in dem durch das Nachtfahrverbot geschützten Bereich, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Diese hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 11:26

    POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

    Landau (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr in Landau. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Cornichonstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße. In Höhe der Fanny-Becht-Straße fuhr ein Kind unvermittelt zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:25

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Landau (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (Tatzeitraum 05.08.2025, 08:00 - 06.08.2025, 18:45 Uhr) in der Speyerbachstraße in Landau. Sowohl an der Terrassentür als auch am Terrassenfenster versuchten bislang unbekannte Täter durch Einschlagen der Scheibe ins Innere des Wohnhauses zu gelangen. Aufgrund der hochwertigen Fenster gelang dies jedoch ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 11:24

    POL-PDLD: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

    Landau (ots) - Am Mittwochvormittag (06.08.2025) gegen 11:00 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Landau in der Horststraße ein E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Bei dem 22-jährigen Fahrer ergaben sich Anzeichen, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht: Er reagierte positiv auf THC. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren