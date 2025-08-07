Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am Mittwochabend gegen 17:15 Uhr in Landau. Eine 33-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Cornichonstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße. In Höhe der Fanny-Becht-Straße fuhr ein Kind unvermittelt zwischen zwei geparkten PKW auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Notbremsung konnte die Fahrzeugführerin einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind stürzte und zog sich Schürfwunden am Knie zu. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich das Kind, vermutlich in Begleitung seiner Geschwister, von der Unfallstelle. Die Eltern des Kindes werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

