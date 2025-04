POL-PDKL: Reifen zerstochen

Kaiserslautern (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle handelte sich ein Mann in der Nacht zu Freitag eine Strafanzeige ein. Der Grund: Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis dabei. Die Polizeibeamten hielten den Volvo gegen 0:10 Uhr in der Barbarossastraße an und unterzogen den Wagen sowie den Fahrer einer Kontrolle. Der 21-Jährige händigte den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Dieser war aber nicht mehr gültig, da der Mann seit über einem Jahr in Deutschland ...

