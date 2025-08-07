PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vandalismus an der Gäuschule

Böbingen (ots)

In der Zeit von gestern Mittag bis heute Morgen kletterten vermutlich Jugendliche auf ein Flachdach der Gäuschule und beschädigten hier zwei Blitzableiter. Ein danebenliegendes Kunststoffdach wurde ebenfalls beschädigt. Am Nordeingang wurde eine Metallkette auseinandergerissen und an der Hauswand der Westseite wurden mehrere "FCK-Sticker" angebracht. Auf dem Parkplatz vor der Schule befanden sich mehrere "Driftspuren", die wahrscheinlich von Zweirädern stammen.

Zeugen hierzu mögen sich bitte bei der Polizei Edenkoben melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

