Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Feuer im Schulhof

  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Gestern Abend, kurz vor 22.00 Uhr, wurden drei Jugendliche auf dem Pausenhof, bzw. auf dem Dach der Grundschule gemeldet. Diese hätten auch ein kleines Feuer entfacht Als diese den Mitteiler erkannten, rannten sie in unbekannte Richtung davon. Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchwolke festgestellt werden. Die Jugendlichen hatten einen aufgeschichteten Haufen Müll angezündet, den die verständigte Feuerwehr gleich wieder löschen konnte. Ein Schaden entstand nicht. Die Jugendlichen konnten im Anschluss nicht mehr angetroffen werden.

Auch hier werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

