Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Leichtverletzte nach Unfall

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr befuhr eine 52-jährige Skoda-Fahrerin die Ilmtalstraße in Taubach in Richtung Weimar und befand sich auf der Vorfahrtsstraße. Zur selben Zeit befuhr ein Pkw Renault mit zwei Personen besetzt (Fahrer 27 Jahre, Beifahrer 28 Jahre) die Straße An der Schatzgrube in Richtung Ilmtalstraße. An der Einmündung zur Ilmtalstraße missachtete der 27-Jährige die Vorfahrt des Pkw Skoda. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. In der Folge kollidierte der Renault mit der Beschilderung der Verkehrsinsel auf der Straße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er einen Leitpfosten und eine Kilometrierung um. Letztendlich kam der Pkw auf dem Dach liegend im Graben zum Stillstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und durch hinzugezogene Rettungskräfte in ein Klinikum eingeliefert. Beim Fahrer des Pkw Renault war Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnehmbar. Einen Atemalkoholtest verweigerte er, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme war die Straße vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro.

