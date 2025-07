LPI-J: Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Weimar (ots) - Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr steckten unbekannte Täter in der Straße Am Graben in Tannroda eine Papiermülltonne in Brand, so dass diese vollkommen ausbrannte. Umstehende Gebäude oder Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

