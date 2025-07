Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mülltonne abgebrannt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr steckten unbekannte Täter in der Straße Am Graben in Tannroda eine Papiermülltonne in Brand, so dass diese vollkommen ausbrannte. Umstehende Gebäude oder Fahrzeuge wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

