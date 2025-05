Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Höristraße/Kasernenstraße - eine Person leicht verletzt (19.05.2025)

Radolfzell (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Kreuzung Höristraße/Kasernenstraße ereignet hat. Ein 18-Jähriger war mit einem Audi 80 auf der Höristraße unterwegs, ein ebenfalls 18 Jahre alter VW Golffahrer auf der Kasernenstraße. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß des Golfs mit dem vorfahrtsberechtigten Audi. Dabei erlitt der Beifahrer im Audi leichte Verletzungen. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte ihn vor Ort. Den am Golf entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 10.000 Euro, den Schaden am Audi auf rund 12.000 Euro.

