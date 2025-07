Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzungsdelikt in einem Wohnhaus Apolda

Apolda (ots)

Am 18.07.2025 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in einem Wohnhaus Katharinenweg in Apolda. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde hier ein 45jähriger Mann an seiner Wohnanschrift durch eine unbekannte männliche Person mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt hierbei Schmerzen im Gesicht und am Ohr. Des Weiteren wurde während der Auseinandersetzung eine Wohnungstür beschädigt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell