Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinunfall Apolda

Apolda (ots)

Am 18.07.2025 ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Teichgasse Apolda ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß der Fahrer eines Pkw beim Rangieren gegen ein hier geparktes Quad, wobei am Pkw ein Schaden von etwa 2500 Euro entstand und am Quad ein geringer Schaden in Höhe von etwa 20 Euro. Verletzt wurde niemand.

