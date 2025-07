Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 47-Jähriger muss mit 3,8 Promille ins Krankenhaus

Apolda (ots)

Die Polizei und den Rettungsdienst beschäftigte gestern ein 47-jähriger Apoldaer. Trotz Hausverbotes begab er sich sturzbetrunken in den Supermarkt in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda. Dort stürzte der 47-jährige auf den Kopf, so dass er mit den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,8 Promille. Kurze Zeit später rief das Krankenhaus die Polizei zur Hilfe, da sich der Verletzte aus dem Staub gemacht hatte. Die Beamten konnten den Mann wieder auffinden und brachten ihn zurück ins Krankenhaus. Doch nur 1,5 Stunden später war er zurück in den Supermarkt gekehrt und steckte sich dort etwas Alkohol und Süßigkeiten in die Hosentaschen. Das Beutegut wollte der Mann nicht wieder hergeben und schlug und trat wild um sich. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn auf richterlichen Beschluss zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle, wo er am nächsten Morgen wieder entlassen wurde. Der 47-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte , räuberischen Diebstahls und Hausfriedensbruch verantwortten.

