Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Weimar (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag befuhr ein 62-jähriger Trike-Fahrer die B7, aus Richtung Ettersburger Straße kommend, in Fahrtrichtung Gaberndorf. Zeitgleich wollte ein 79-jähriger Seat-Fahrer die B7 aus Richtung Lützendorf kommend, in Richtung Marcel-Paul-Straße überqueren und missachtete dabei die Vorfahrt des Trike-Fahrers. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung kam es zur Kollision im Kreuzungsbereich, in dessen Folge beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Sie kamen zur Behandlung ins Klinikum. Während der Sachschaden am Pkw auf 3000 Euro geschätzt wurde, entstand am Trike Totalschaden von über 35.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell