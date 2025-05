POL-EL: Schüttorf - Laterne beschädigt

Bad Bentheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das verschlossene Herrenrad des Herstellers "Conway" in auffälliger gelb-schwarzer Rahmenfarbe vom Fahrradstand des Bahnhofs an der Straße Am Bahnhof in Bad Bentheim. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

