Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag gegen 23:10 Uhr ereignete sich auf der Veldhauser Straße in Nordhorn eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr die Veldhauser Straße aus Veldhausen kommend in Richtung Nordhorn. Kurz vor der Einmündung Zuschlagstraße überholte er trotz Gegenverkehrs einen anderen Pkw. Ein entgegenkommender 27-jähriger Mann, der mit seinem Skoda unterwegs war, musste dem Motorrad ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell