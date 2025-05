Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Mauer beschädigt - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13:45 Uhr in der Quendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Straße mit seinem Mercedes-Benz Sprinter in Richtung Nordhorn, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er stieß mit dem Fahrzeug gegen eine Begrenzungsmauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 - 776600 zu melden.

