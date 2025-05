POL-EL: Wietmarschen - Elektronische Arbeitsgeräte entwendet

Twist (ots) - Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 7:45 Uhr, haben bislang unbekannte Täter sechs Reifen zweier Pkw in der Straße "Auf dem Bült" in Twist zerstochen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

mehr