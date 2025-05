POL-EL: Surwold - Eine Person bei Unfall auf Bundesstraße verletzt

Meppen (ots) - Am Dienstag zwischen 9:45 Uhr und 14:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Immenweg in Meppen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumen, die sie anschließend durchsuchten. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen ...

