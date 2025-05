Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - 39-Jähriger durch Feuer leicht verletzt

Ringe (ots)

Gestern um 20:50 Uhr kam es in der Königsfelder Straße zu einem Brand. Während durchgeführter Reparaturarbeiten an einem Boot kam es zu einer Verpuffung im Motorraum, sodass dieses in Brand geriet. Der 39-jährige Besitzer wurde bei seinen Löschversuchen leicht verletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ringe und Hoogstede löschten den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

