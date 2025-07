LPI-J: Pkw überschlagen

Jena (ots) - Zum kurzen Friedhofsbesuch stellte eine Frau ihren Pkw in der Straße An der Trebe im nördlichen Teil von Jena auf einem Parkplatz ab. Ein Unbekannter nutzte die Abwesenheit von 15 Minuten und schlug in der Zeit die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Anschließend nahm er oder sie den im Innenraum befindlichen Rucksack samt Geldbörse und verschwand. Die Polizei nahm die Strafanzeige vor Ort auf und rät in ...

