LPI-J: Auf die Bankette gekommen

Jena (ots) - Ein Missverständnis führte am Donnerstagmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten, die in einer Straftat mündete. Ein Mann war vertieft in die Pflanzenwelt und schoss mit seinem Mobiltelefon ein Foto eines Bewuchses in der Merseburger Straße. Eine Frau nahm die Situation anders wahr und vermutete, dass sie im Fokus der Kamera stand. Dadurch gerieten die Mittsechziger in einen Streit, der ...

mehr