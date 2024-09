POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 28.09.2024

Wegberg-Beeck (ots) - Einbrecher gelangten in der Straße Am Stapp gewaltsam in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Bargeld, Schmuck und zwei Kfz-Schlüssel. Mit dem zu den Schlüsseln gehörenden Pkw Audi, der in der Garage stand, flüchteten die Einbrecher schließlich vom Tatort. Die Tat wurde am 26. September (Donnerstag) zwischen 15 Uhr und 19 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: ...

