Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestürzte Moped-Fahrerin

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Eine gestürzte Moped-Fahrerin, lautete die Meldung am Notruf, der am Donnerstagabend bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt einging. Sofort eilten Polizei und Rettungsdienst zum Unfallort am Kreisverkehr An den Pechgelängen in Hermsdorf. Eine jugendliche Fahrerin stürzte ohne Fremdeinwirkung im Kreisel mit ihrem Moped, sodass sie sich dadurch leicht verletzte. Während die Polizisten die Unfallaufnahme durchführten, ist die 15-Jährige mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik gefahren worden. Die Mutter des Mädchens kümmerte sich um die Bergung des Mopeds.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell