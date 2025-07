LPI-J: Betrunken mit Pedelec unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Eine gestürzte Moped-Fahrerin, lautete die Meldung am Notruf, der am Donnerstagabend bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt einging. Sofort eilten Polizei und Rettungsdienst zum Unfallort am Kreisverkehr An den Pechgelängen in Hermsdorf. Eine jugendliche Fahrerin stürzte ohne Fremdeinwirkung im Kreisel mit ihrem Moped, sodass sie sich dadurch leicht verletzte. Während die Polizisten die Unfallaufnahme durchführten, ist die ...

mehr