Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Angler tot im Neeser See aufgefunden

Porta Westfalica (ots)

(TB) Ein seit den Morgenstunden des Donnerstags im Bereich des Neeser See vermisster Angler konnte am Freitag nur noch leblos aus dem Gewässer geborgen werden. Vorangegangen waren diverse Suchmaßnahmen.

Der Verstorbene hatte zusammen mit einem Verwandten das Gewässer im Laufe des Mittwochs aufgesucht. Während sich der Angehörige (48) im Laufe der Nacht vor Ort zur Ruhe legte, angelte der 67-Jährige vermutlich weiter. Als der Jüngere in den Morgenstunden erwachte, fehlte vom Leopoldshöher jegliche Spur. Nachdem eigene Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, wurde in den Mittagsstunden die Polizei vom Geschehen in Kenntnis gesetzt.

In der Folge wurden zur Suche zahlreiche Streifenwagen zur Vermisstensuche eingesetzt. Auch ein Polizeihubschrauber der Fliegerstaffel Dortmund überprüfte aus der Luft das Gewässer sowie die angrenzenden Bereiche. Zudem setzte die Einsatzleitung einen Mantrailer ein. Trotz des Einsatzes von zwei Hunden konnte keine Spur aufgenommen werden. Im Laufe der Nachmittagsstunden überprüften Einsatzkräfte der Tauchgruppe Frille den See mit einem Sonarboot. Hierbei konnte eine verdächtige Stelle geortet werden. Aber auch die eingesetzten Taucher wurden nicht fündig. Zudem kontaktierte die Polizei sämtliche Krankenhäuser der Region.

In den Vormittagsstunden des Freitags forderte die Einsatzleitung der Polizei nochmals einen Hubschrauber an. Beim Überflug der Gewässer konnte die Besatzung der "Hummel" diesmal eine leblose Person sichten. Kräfte der DLRG bargen den Leichnam, bei dem es sich um den Vermissten handelt. Wie der Mann in den See gelangte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

