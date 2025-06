Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Am frühen Montagabend (23.06.) kam es auf der Kreuzung Friedrichstraße/ Kirchstraße zu einem Unfall. Gegen 17:10 Uhr fuhr eine 36-jährige Frau aus Herne zunächst mit ihrem Pkw auf der Friedrichstraße. Im Verlauf wollte sie geradeaus die Kirchstraße queren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich fuhr ihr eine 59-jährige Frau aus Castrop-Rauxel in die linke Fahrzeugseite. Sie wollte ebenfalls in gleiche Richtung in die Friedrichstraße einbiegen. Die beiden Fahrerinnen wurden nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision leicht verletzt. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt - der Sachschaden beträgt ca. 60.000EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Störungen des Straßenverkehrs.

