Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Marl: Smartwatch führt zu verschwundener Handtasche

Recklinghausen (ots)

Am Montag, 23. Juni, hat eine Smartwatch die Polizei auf die Spur einer verschwundenen Handtasche geführt. Am Abend meldete sich ein Mann und gab an, die Kinderhandtasche seiner Tochter sei in einem Schwimmbad in Dorsten gestohlen worden. Über die Ortungsfunktion könne er sehen, dass die Uhr sich mittlerweile auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bergstraße in Marl befinde. Ein Streifenwagen, der in stetigem Kontakt mit dem Mitteiler stand, machte die auffällige Handtasche in einem geparkten PKW ausfindig. Die 54-jährige Halterin bestritt den Diebstahl und gab an, die Handtasche auf dem Parkplatz des Schwimmbades gefunden zu haben. Sie wollte die Tasche später im Fundbüro abgeben, erklärte sie den Beamten. Dennoch wurde eine Strafanzeige wegen Unterschlagung gestellt.

