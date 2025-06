Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Bergstraße hat es am Montagnachmittag einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gegeben. Insgesamt wurden sieben Menschen leicht verletzt, darunter auch vier Kinder. Sie kamen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 18-jährige Autofahrerin aus Marl gegen 16 Uhr auf der Bergstraße Richtung Victoriastraße unterwegs. An der Kreuzung zum Lipper Weg kam es zunächst zum Zusammenstoß mit einem wartenden Auto (35-jähriger Fahrer aus Marl) an der dortigen Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Autos aufeinander geschoben. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Fahrzeuge beschädigt, ein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 18-Jährige Fahrerin sowie ihre 12-jährige Beifahrerin aus Marl wurden leicht verletzt, das gleiche gilt für zwei weitere Beifahrerinnen in anderen Autos und drei Kinder im Alter von 5, 7 und 9 Jahren, die mit im Auto des 35-jährigen Marlers saßen. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die Bergstraße musste für die Unfallaufnahme zwischen Langehegge und Lipper Weg gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell