Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei E-Scooter ohne gültige Versicherung

Landau (ots)

Eine Streife der Polizei Landau kontrollierte am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 20:10 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs zwei E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrollen fiel auf, dass an beiden Fahrzeugen jeweils ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Eine aktuelle und gültige Versicherung konnten der 35-jährige und der 38-jährige Fahrer nicht vorlegen. Die Kennzeichen wurden entfernt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem müssen sich beide Fahrer nun in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Die Polizei weist daraufhin, dass auch E-Scooter einer Versicherungspflicht unterliegen und bei jeder Fahrt im öffentlichen Verkehrsraum ein Versicherungsnachweis vorliegen muss. Ab dem 1. März jeden Jahres muss ein neues Versicherungskennzeichen mit der aktuellen Jahresfarbe angebracht sein. Besteht kein Versicherungsschutz, machen sich sowohl Fahrer als auch Halter strafbar.

