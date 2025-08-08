PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: An Hauswand gefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Impflingen (ots)

Im Zeitraum vom 05.08.2025, 13:00 Uhr bis 07.08.2025, 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eine Hauswand in der Bruchgasse in Impflingen. Vermutlich streifte ein Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken die Mauer des Gebäudes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Hauswand konnten blaue Lackanhaftungen festgestellt werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 12:18

    POL-PDLD: Zwei E-Scooter ohne gültige Versicherung

    Landau (ots) - Eine Streife der Polizei Landau kontrollierte am Donnerstagabend (07.08.2025) gegen 20:10 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs zwei E-Scooter-Fahrer. Im Rahmen der Kontrollen fiel auf, dass an beiden Fahrzeugen jeweils ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Eine aktuelle und gültige Versicherung konnten der 35-jährige und der 38-jährige Fahrer nicht vorlegen. Die Kennzeichen ...

  • 08.08.2025 – 12:16

    POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen ohne Beanstandungen

    Offenbach/Hochstadt (ots) - Am Donnerstagvormittag (07.08.2025) wurden sowohl in der Hauptstraße in Offenbach in Höhe der Grundschule als auch an der K40 am Hochstadter Bahnhof Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Innerhalb einer Stunde ergaben sich an beiden Kontrollstellen keine Beanstandungen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle ...

  • 07.08.2025 – 19:38

    POL-PDLD: A65/ Rohrbach; Tödlicher Verkehrsunfall nach Auffahren auf Stauende

    A65/ Rohrbach (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es auf der A65, in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Rohrbach, zu einem Verkehrsunfall zwischen insgesamt vier Fahrzeugen. Im Bereich eines verkehrsbedingten Stauendes vor dem Baustellenbereich kam es zur Kollision zwischen drei PKW und einem LKW. Der genaue ...

