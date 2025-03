Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfolglose Benzindiebe

Erfurt (ots)

In Erfurt wurden in der Nacht zu Dienstag Kraftstoffdiebe auf frischer Tat erwischt und flüchteten. Die Unbekannten gelangten gegen 01:15 Uhr in der Johannesvorstadt in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort machten sie sich am Tankdeckel eines Nissan zu schaffen. Sie brachen diesen auf und beabsichtigten Benzin abzuzapfen. Dabei wurden sie jedoch vom Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erwischt und ergriffen daraufhin die Flucht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fahndeten bisher ohne Erfolg nach den Dieben. Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SE)

