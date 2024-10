LPI-J: Zweiradgeschäft aufgesucht

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung B7 / B87 in Umperstedt zu einem folgenschweren Unfall. Insgesamt vier Fahrzeuge waren involviert. Sie befuhren die B87, aus Richtung Mellingen kommend, in Fahrtrichtung Umpferstedt. An der Ampelkreuzung hatte sich ein Rückstau gebildet, so dass eine 68-jährige Skoda-Fahrerin, eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer abbremsen mussten. ...

