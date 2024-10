Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Weimar (ots)

Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung B7 / B87 in Umperstedt zu einem folgenschweren Unfall. Insgesamt vier Fahrzeuge waren involviert. Sie befuhren die B87, aus Richtung Mellingen kommend, in Fahrtrichtung Umpferstedt. An der Ampelkreuzung hatte sich ein Rückstau gebildet, so dass eine 68-jährige Skoda-Fahrerin, eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin und ein 26-jähriger Skoda-Fahrer abbremsen mussten. Der letzte in der Kolonne, ein 56-jähriger Opel-Fahrer bemerkte den Stau zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf den Hyundai auf, der in der Folge auf die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralles kam der Hyundai von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Ebenso verletzt wurden die Fahrzeugführer des Opel und die 68-Jährige, die vor dem Hyundai gefahren war. Bis auf das vorderste Fahrzeug entstand an den beteiligten Pkw wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 30 000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die B87 voll gesperrt. Neben Feuerwehr und Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Verletzen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

