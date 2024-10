LPI-J: Drei Pedelecs entwendet

Apolda (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in Apolda. An der Kreuzung Weimarische Straße / Bei der Kirche übersah ein 54-jähriger Transporter-Fahrer einen von links kommenden Mazda-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden und die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

