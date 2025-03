Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mann bei Streit verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt endete Montagnachmittag eine Streiterei mit einer verletzten Person. Gegen 15:20 Uhr waren zwei Männer in der Altstadt in Streit geraten. Neben verbalen Attacken gingen die beiden mit Fäusten aufeinander los. Einer der beiden zog schließlich ein Pfefferspray und sprühte es seinem Kontrahenten ins Gesicht. Anschließend flüchtete er. Der leicht verletzte 23-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem flüchtigen Angreifer verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei hat gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SE)

