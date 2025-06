Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Mit knapp drei Promille in die Zelle

Am Samstag scheiterte in Ulm der Diebstahl eines Fahrzeugs an der angezogenen Handbremse.

Ulm (ots)

Um 17 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Zustellfahrzeug im Stifterweg unterwegs. Während er zu Fuß ein Paket zustellte, ließ er seinen Renault mit laufendem Motor an der Straße stehen. Diesen Moment versuchte ein 30-Jähriger zu nutzen, um das Fahrzeug zu stehlen. Er stieg in den Renault, legte den Gang ein und gab Vollgas. Da die Handbremse angezogen war, bewegte sich das Fahrzeug allerdings nur wenige Meter vorwärts. Der Paketfahrer eilte zum Fahrzeug zurück und zog die Schlüssel ab. Dann hielt er den 30-Jähriger bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizei Ulm-West nahm den versuchten Diebstahl auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann knapp drei Promille intus hatte. Im Besitz eines Führerscheins war er nicht. Im Gespräch gab er an, er habe mit dem Fahrzeug lediglich eine "Fahrstunde" machen wollen. Da er sich zunehmend aggressiv zeigte musste er die Nacht in einer Zelle in Gewahrsam verbringen.

