POL-UL: (GP) (ES) Schlierbach

Kirchheim unter Teck - Sprayer unterwegs

Samstagnacht kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Raum Schlierbach und Kirchheim unter Teck.

Gegen 02.00 Uhr fuhren zwei bislang Unbekannte durch Wohngebiete in Schlierbach. Während ihrer Fahrt auf dem E-Scooter besprühten sie untere anderem Fahrzeuge, Häuser und andere Objekte mit dem Schriftzug "0711", "78", "CC88" und "S02". Auch Kronen wurden durch die beiden Täter gesprüht. Der Polizeiposten Ebersbach nahm die Ermittlungen auf. Bislang wird der Sachschaden auf 35.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen ergaben, dass es auch in einem Wohngebiet in Kirchheim unter Teck zu den genannten Farbschmierereien kam. Weitere Geschädigte können sich mit dem Polizeiposten Ebersbach unter der 07163 10030 melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

