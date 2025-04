Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Drei PKWs auf Parkplatz in Vollbrand - Volksbadstraße gesperrt

Mönchengladbach-Lürrip, 30.04.2025, 01:31 Uhr, Lürriper Bruchweg (ots)

In der Nacht wurde die Leitstelle der Feuerwehr über Feuerschein, laute Knalle und eine mögliche Explosion in der Straße: Lürriper Bruchweg informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte zur gemeldeten Einsatzadresse entsandt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Auf einem Parkplatz standen drei PKWs in Vollbrand. Begleitet wurde der Brand durch knallende Geräusche, die vermutlich von berstenden Reifen oder anderen Fahrzeugteilen stammten. Um eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Fahrzeuge und eine angrenzende Garage zu verhindern, setzte die Feuerwehr zwei Trupps zur direkten Brandbekämpfung und einen weiteren Trupp zur Riegelstellung ein. Für die Dauer der Löschmaßnahmen mussten die Volksbadstraße und der Lürriper Bruchweg vollständig gesperrt werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz sowie der Komponente zur Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

