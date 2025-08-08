Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Anhänger gegen Verteilerkasten

Bild-Infos

Download

Rhodt (ots)

Gestern Morgen, gegen 10.30 Uhr, platzte an einem Gespann mit Anhänger plötzlich der hintere rechte Reifen des PKW, der auf der L506 von Edesheim in Richtung Rhodt unterwegs war. Hierdurch löste sich die abnehmbare Anhängerkupplung und der Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte der mit Pflastersteinen beladene Anhänger zunächst ein Verkehrsschild und kam dann an einem Verteilerkasten der Pfalzwerke zum Stehen. Dieser wurde anschließend entsprechend abgesichert.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell