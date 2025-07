POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größeres Polizeiaufgebot nach körperlicher Auseinandersetzung in der Innenstadt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, in ein Mehrparteienhaus in der Karlsruher Weststadt ein. Nachdem die Einbrecher offenbar über ein gekipptes Fenster in die Wohnung in der Scheffelstraße gelangten, durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Geldbeutel. ...

