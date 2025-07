Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, in ein Mehrparteienhaus in der Karlsruher Weststadt ein.

Nachdem die Einbrecher offenbar über ein gekipptes Fenster in die Wohnung in der Scheffelstraße gelangten, durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld aus einem Geldbeutel. Durch die Geräusche wurde die schlafende Bewohnerin wach, worauf die Täter vermutlich von ihrem Vorhaben abließen und unerkannt die Flucht ergriffen.

Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

