POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-Jähriger nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wegen des Vorwurfs des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte in der Karlsruher Innenstadt am späten Freitagabend, 04.07.2025, befindet sich ein 31 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 31-Jährige gegen 23:00 Uhr zunächst an einer körperlichen Auseinandersetzung in der Kaiserstraße beteiligt gewesen sein. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz wollten den Mann daraufhin kontrollieren. Dieser verhielt sich offenbar sofort aggressiv und aufbrausend gegenüber den Polizeibeamten. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde der Störer schließlich in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt zur Dienststelle habe der Beschuldigte schließlich mehrfach gegen einen Vordersitz des Streifenwagens getreten und einem Beamten in das Gesicht gespuckt. Weitere Spuckattacken konnten die Beamten verhindern, indem sie mit körperlichem Zwang den Kopf des 31-Jährigen fixierten. Während der Maßnahmen soll der Mann die Beamten außerdem mehrfach beleidigt haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 31-Jährige am Samstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

