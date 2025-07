Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Einbrecherin leistet Widerstand bei Festnahme

Karlsruhe (ots)

Eine 41-jährige Frau verschaffte sich am Montagmorgen offenbar Zutritt in eine Wohnung in der Kentuckyallee und durchwühlte dort mehrere Zimmer. Bei der anschließenden Festnahme leistete sie Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beobachtete ein aufmerksamer Nachbar die Tatverdächtige gegen 10:00 Uhr, wie sie über das offenstehende Küchenfenster in einem Laubengang in eine Wohnung im 3. Obergeschoss gelangte. Die verständigte Polizei traf kurze Zeit später an der Tatörtlichkeit ein. Über das geöffnete Fenster gelang es den Beamten, Kontakt zur Beschuldigten aufzunehmen und sie dazu zu bewegen, aus der Wohnung zu kommen.

Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme leistete die Frau jedoch erheblichen Widerstand, weshalb die Beamten unmittelbaren Zwang in Form von einfacher körperlicher Gewalt anwenden mussten. Erst hierdurch gelang es, die Frau zu fixieren und festzunehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei der Maßnahme keine Personen verletzt.

Ein Diebstahlschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen wohl nicht.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

